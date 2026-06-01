Sardarshahar Crime : रंजिश का बदला: युवक पर पाइप से हमला, दी जान से मारने की धमकी

पुलिस के अनुसार 24 नवंबर को गांव लम्बोरखेड़ी निवासी जयवीर सिंह (57) ने अस्पताल में भर्ती रहते हुए पर्चा बयान देकर मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर की शाम करीब छह बजे वह बस स्टैंड स्थित अपनी परचून की दुकान के बाहर बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। इसी दौरान बैरासर की ओर से आई काले रंग की स्कॉर्पियो उनकी दुकान के सामने रुकी। आरोप है कि वाहन से एक युवक लोहे की जीआई पाइप लेकर उतरा और आते ही हमला कर दिया। इसके बाद स्कॉर्पियो से तीन अन्य युवक भी बाहर आए, जिनके हाथों में भी लोहे के पाइप थे। चारों आरोपियों ने मिलकर उनके हाथ, पैर, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर लगातार वार किए तथा जान से मारने की धमकियां दीं।