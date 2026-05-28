Mandi News: राजस्थान की मंडी में 1.35 लाख का बिका बकरा, 160KG वजन और 3 फुट ऊंचाई

काजियान कमेटी की ओर से खरीद-फरोख्त के लिए आने वाले सैकड़ों लोगों के लिए पानी, बिजली, टेंट और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही साफ-सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कमेटी अध्यक्ष मुमताज अगवान और मास्टर दाऊद काजी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मंडी में खरीद-फरोख्त के लिए पुराने अनुभवी दलाल भी सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से क्रेता और विक्रेता के बीच सौदे तय हो रहे हैं। इसके अलावा आने वाले व्यापारियों के लिए अस्थायी विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।