Rajasthan: पुलिस से गाली-गलौज व अभद्रता का ऑडियो वायरल, सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

रिपोर्ट में आरोप है कि गाली-गलौज के दौरान मंत्री आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपमानित करने व मारपीट करने के इरादे से हाथ उठाकर हमला करने यानी आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण का बड़ी सादड़ी थाने से हुए ट्रांसफर का हवाला देकर डराया-धमकाया और इलाज करने की बात कही। थानाधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा है कि उनके सेवाकाल में उनके साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार की घटना कभी नहीं हुई थी। मंत्री के कृत्य से वे मानसिक अवसाद में चले गए। दो दिनों 27 मई को उन्होंने पूरे घटनाक्रम से पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।