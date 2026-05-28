Chittorgarh: वाहन पर जाति-गोत्र लिखा तो अब कटेगा चालान, पुलिस ने चलाया अभियान

एक्ट की धारा 177 और 192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट साफ और निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी तरह की कलाकारी, रंगीन लिखावट या जातिसूचक शब्दों का प्रयोग वर्जित है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 से 2000 रुपए तक का जुर्माना, दूसरी बार में वाहन सीज करने तक की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

कई लोग रसूख दिखाने के लिए वाहन में अवैध रूप से काली फिल्म, हूटर या अनाधिकृत शब्द लिखवाकर वीआईपी कल्चर का दिखावा कर रहे हैं। एसपी धर्मेंद्रसिंह ने निर्देश दिए हैं ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनसंगत कार्रवाई की जाएगी।