रामलला दर्शन करके चूरू आ रहे पति-पत्नी की मौत, खाटूश्यामजी जाने की इच्छा रह गई अधूरी, कंटेनर में घुसी कार

Car Collided With Container Truck: अयोध्या में रामलला के दर्शन कर खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा मातम में बदल गई। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन का अगला हिस्सा कंटेनर में समा गया। दुर्घटना में एक दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और घायल राजस्थान के चूरू और सीकर तथा बिहार के बांका जिले के निवासी बताए गए हैं।