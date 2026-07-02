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‘मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ गाने पर जमकर थिरकीं चूरू की महिला थानाधिकारी, एएसआई को दी अनोखी विदाई

SHO Rachna Bishnoi Dances: चूरू महिला थाने में एएसआई जितेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों ने डीजे पर जमकर डांस किया। राजस्थानी गीत 'मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी' पर महिला थानाधिकारी रचना बिश्नोई भी थिरकती नजर आईं।
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चूरू

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Arvind Rao

Jul 02, 2026

Churu Woman SHO Rachna Bishnoi Dances

Churu SHO Rachna Bishnoi Dances (Patrika Network Photo)

Churu Woman SHO Rachna Bishnoi Dances: चूरू: राजस्थान के चूरू जिले से खाकी का एक खूबसूरत और खुशनुमा चेहरा सामने आया है। यहां महिला थाने में तैनात एएसआई (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) जितेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह एक यादगार उत्सव में बदल गया। आमतौर पर गंभीर दिखने वाली पुलिस यहां पूरी तरह से फिल्मी और राजस्थानी गानों के रंग में रंगी नजर आई।

'मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी' पर थिरके कदम

विदाई समारोह के दौरान जैसे ही डीजे पर मशहूर राजस्थानी गाना 'मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी' बजा, वैसे ही पूरा थाना परिसर उत्साह और खुशियों से गूंज उठा। इस गाने की धुन सुनते ही वहां मौजूद महिला थानाधिकारी रचना बिश्नोई भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने अपनी वर्दी की परवाह किए बिना अपनी टीम और साथी पुलिसकर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाकर जमकर ठुमके लगाए

पुलिस परिवार ने दी अनोखी विदाई

इस विदाई समारोह में केवल महिला थानाधिकारी ही नहीं, बल्कि थाने के तमाम महिला और पुरुष पुलिसकर्मी पूरे जोश के साथ नाचते-गाते दिखे। साथी कर्मचारियों ने तालियां बजाकर नाच रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। ड्यूटी के तनाव को भूलकर सभी पुलिसवाले अपने साथी की विदाई को यादगार बनाने में जुटे थे। पूरा माहौल किसी पारिवारिक शादी-समारोह जैसा लग रहा था।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

थाने के भीतर पुलिसकर्मियों के इस अनोखे और मजेदार डांस को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगा। वर्दी में पुलिस अधिकारियों का यह मस्तमौला और मानवीय अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।

सम्मान के साथ दी भावभीनी विदाई

नाच-गाने के साथ-साथ एएसआई जितेंद्र सिंह को उनके लंबे और शानदार सेवाकाल के लिए पारंपरिक रूप से साफा पहनाया गया और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। सभी सहकर्मियों ने उनके आने वाले भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हुए उन्हें विदा किया। यह विदाई समारोह भावनाओं और खुशियों का एक बेहतरीन पल साबित हुआ।

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Published on:

02 Jul 2026 10:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / ‘मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ गाने पर जमकर थिरकीं चूरू की महिला थानाधिकारी, एएसआई को दी अनोखी विदाई

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