‘मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ गाने पर जमकर थिरकीं चूरू की महिला थानाधिकारी, एएसआई को दी अनोखी विदाई

Churu Woman SHO Rachna Bishnoi Dances: चूरू: राजस्थान के चूरू जिले से खाकी का एक खूबसूरत और खुशनुमा चेहरा सामने आया है। यहां महिला थाने में तैनात एएसआई (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) जितेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह एक यादगार उत्सव में बदल गया। आमतौर पर गंभीर दिखने वाली पुलिस यहां पूरी तरह से फिल्मी और राजस्थानी गानों के रंग में रंगी नजर आई।