चुरू: उड़ता सादुलपुर… युवा भविष्य नशे की लत में; अफीम, गांजा और इंजेक्शन का बढ़ता जाल

Churu News: आज जिस युवा पीढ़ी के कंधों पर देश का भविष्य टिका है, वही आज नशे की दलदल में फंसती नजर आ रही है। शहर के प्रमुख नागरिकों और जागरूक लोगों का कहना है कि अफीम, गांजा, शराब और जहरीले इंजेक्शन जैसे नशों का खुला कारोबार पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। माता मंडी, महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित खेल मैदान, अंबेडकर सर्किल सहित कई वार्डों के सार्वजनिक स्थान, जो कभी युवाओं के विकास और प्रेरणा के केंद्र थे, अब धीरे-धीरे नशे के अड्डों में बदलते जा रहे हैं।