जयपुर में IT कंपनी मालिकों को कॉल आया, मिलने गए और हो गए किडनैप; फिर पुलिस ने दिखाया जलवा

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार का नंबर ट्रेस किया, जिससे पता चला कि यह वाहन मानसरोवर की एक रेंटल कंपनी का था। पुलिस तुरंत कंपनी के ऑफिस पहुंची और कार में लगे GPS सिस्टम के जरिए बदमाशों की लोकेशन ट्रैक की गई। इसके अलावा, अच्छी बात ये रही की दोनों के मोबाइल नंबर चालू होने से भी पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। फिलहाल एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।