20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में 75 साल की महिला चेन लुटेरे से भिड़ी, देखते रहे लोग

Udaipur Crime News: उदयपुर में 75 साल की महिला से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। महिला ने लुटेरे का सामना भी किया, लेकिन बदमाश धक्का देकर फरार हो गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जानिए पूरा मामला।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Himesh Rana

Mar 20, 2026

फोटो- AI

Udaipur Crime News: उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरके सर्कल निवासी 75 साल की रूप कुंवर रोज की तरह भुवाणा स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने गई थीं। सुबह करीब 8:30 बजे जब वे पैदल अपने घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में पहले से पीछा कर रहे दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया। घर से महज 100 मीटर पहले सेलिब्रेशन मॉल के सामने घटना को अंजाम दिया गया।

बदमाश से भिड़ गई महिला

एक बदमाश बुजुर्ग के पीछे चल रहा था। मौका देखते ही चैन पर झपट पड़ा। जैसे ही बदमाश ने उनके गले पर झपट्टा मारकर चेन खींचने की कोशिश की, रूप कुंवर ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। कुछ पल के लिए वहां संघर्ष की स्थिति बन गई। हालांकि बदमाश ने जोर से धक्का देकर महिला को सड़क के डिवाइडर पर गिरा दिया और चेन छीनकर भाग निकला।

बाइक पर इंतजार करता रहा साथी फिर दोनों फरार

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कुछ दूर पैदल भागा, जहां उसका दूसरा साथी पहले से बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। दोनों तुरंत बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पास के दुकानदार देवीलाल डांगी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दौड़ते समय वह भी गिर गए और बदमाश भागने में सफल रहे।

देखते रहे लोग, कोई मदद को नहीं आया

इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर कई लोग और वाहन गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने महिला की मदद करने की कोशिश नहीं की। घटना के बाद मौके पर भीड़ जरूर जमा हो गई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

भरतपुर में तीन मिनट तक महिला की गर्दन दबोचे रहा लेपर्ड, घसीटने की कोशिश; फिर ऐसे बची जान
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 12:42 pm

Published on:

20 Mar 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में 75 साल की महिला चेन लुटेरे से भिड़ी, देखते रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर-जयपुर सफर अब 30% सस्ता! 10 साल बाद ट्रेन से हटा ‘स्पेशल’ टैग, मुंबई जाने वालों की भी हुई चांदी

Udaipur-Jaipur Travel 30 Percentage Cheaper Special Tag Removed After 10 Years Relief for Mumbai Passengers Too
उदयपुर

भुवाणा-नवरत्न में खुला 80 फीट सड़क का बॉटलनेक, शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

राजस्व ग्राम भुवाणा तहसील बड़गांव के नवरत्न क्षेत्र में मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क लंबे समय से संकरी स्थिति में थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।
उदयपुर

खतरनाक टर्न पर हादसा : 12 फीट गड्ढे में गिरी कार, युवक की मौत

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है। करीब 14 दिन पहले भी यहां एक युवक की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा बाउंड्री, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग दोहराई है।
उदयपुर

थोड़ा ध्यान से… सलूंबर में बाइक स्टंट से टोकने पर 9 लड़कों ने 20 साल के युवक को मार डाला, इतने चाकू घोपें हो गई मौत

एआई की मदद से तैयार तस्वीर - पत्रिका
उदयपुर

मौताणा का दंश: 70 परिवारों के 400 से अधिक लोग 18 वर्षों से नहीं लौट पाए अपने गांव

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.