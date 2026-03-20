उदयपुर में 75 साल की महिला चेन लुटेरे से भिड़ी, देखते रहे लोग

Udaipur Crime News: उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरके सर्कल निवासी 75 साल की रूप कुंवर रोज की तरह भुवाणा स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने गई थीं। सुबह करीब 8:30 बजे जब वे पैदल अपने घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में पहले से पीछा कर रहे दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया। घर से महज 100 मीटर पहले सेलिब्रेशन मॉल के सामने घटना को अंजाम दिया गया।