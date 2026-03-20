Weather : चूरू में हुई बारिश से मौसम हुआ सर्द, ओरेंज अलर्ट जारी

सादुलपुर. क्षेत्र में गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और दिनभर रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। दोपहर बाद करीब 3 बजे 10 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गईं। तहसील क्षेत्र में रबी फसलों की कटाई कार्य में जुटे किसानों को इस बारिश से नुकसान की आशंका सताने लगी है। ग्रामीण किसान नरेंद्र सिंह मेहरा, धर्मवीर सिंह मितड़, चंद्रभान मितड़ एवं महताब सिंह ने बताया कि बुधवार शाम आई तेज आंधी और बारिश से खेतों में काटकर खुले में रखी चना व सरसों की फसल पहले ही प्रभावित हुई। गुरुवार को दिनभर रुक-रुक कर हुई बारिश से फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे करवाकर फसलों के नुकसान का सही आकलन तथा तुरंत गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते सहायता नहीं मिली, तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।