राजस्थान के इस जिले में फरार, उद्घोषित अपराधियों पर होगा बड़ा एक्शन : मतदाता सूची से काटे जाएंगे नाम

साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि तैयार की गई सूचियों की प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालय के अलावा एसपी कार्यालय और अन्य संबंधित कार्यालयों को भी अनिवार्य रूप से भेजी जाए। जानकारी के अनुसार यह आदेश आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल वोटर लिस्ट (Voter List) की गड़बड़ी सुधरेगी, बल्कि अपराधी तत्वों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने में भी मदद मिलेगी।