Churu : मूंग फसल खरीद, मुआवजा व बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

सादुलपुर. स्थानीय कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha) तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने मूंग की फसलों की खरीद करने मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तथा मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सोपा है। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण मूंग की फसल व्यापक स्तर पर खराब हुई है, लेकिन इसके बावजूद कृषि उपज मंडी राजगढ़ (Krishi Upaj Mandi Rajgarh) में क्रय–विक्रय सहकारी समिति मूंग की खरीद नहीं कर रही। किसानों ने कहा कि समिति का कहना है कि मूंग खराब है, जबकि फसल का खराब होना प्राकृतिक आपदा के कारण है। किसानों ने मांग रखी कि यदि अतिवृष्टि के कारण फसल खराब मानी जा रही है, तो सरकार किसानों को तुरंत मुआवजा तथा फसल बीमा क्लेम प्रदान करे।