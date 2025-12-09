9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

चूरू

Churu News : चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस ने कराई पैदल परेड, महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे रैकी

थानाधिकारी चोटिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पहले महिलाओं के भेष में इलाके की रेकी करते थे, जो मौका मिलते ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देते थे। दो दिसंबर को इन्होंने वार्ड 58 में दुकान पर बैठी बिस्मिल्लाह की चेन तोड़ी थी और फरार हो गए थे। पुलिस अब आरोपियों से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Dec 09, 2025

चूरू. शहर के वार्ड 58 में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को गढ़ से सुभाष चैक तक पैदल परेड करवाई। सभी आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। चारों के सिर मुंडे हुए थे और कान पकड़कर नंगे पैर चल रहे थे। आरोपियों ने महिलाओं का सलवार-कुर्ता पहन रखा था। इस दौरान लोगों ने चूरू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए।

कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि दो दिसंबर को दिनदहाड़े चारों आरोपियों ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए वार्ड 58 के मुन्नवर ने योजना बनाई। उन्होंने अपने ही मोहल्ले की दुकान में बैठी महिला दुकानदार बिस्मिल्लाह (60) के गले से करीब 17 ग्राम की सोने की चेन तोड़ ली। इनमें एक ने बाइक उपलब्ध करवाई और दो बदमाश बाइक पर आए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मामले में वार्ड 58 निवासी मुन्नवर हुसैन (23), वार्ड एक भूतिया बास निवासी मुरलीधर मेघवाल, कड़वासर वार्ड दो निवासी प्रमोद कुमार नायक व कुमार सानू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। पुलिस गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी जिनसे पुलिस ऐसी हुई अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ करेगी।

यह रहता वारदात का तरीका

थानाधिकारी चोटिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पहले महिलाओं के भेष में इलाके की रेकी करते थे, जो मौका मिलते ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देते थे। दो दिसंबर को इन्होंने वार्ड 58 में दुकान पर बैठी बिस्मिल्लाह की चेन तोड़ी थी और फरार हो गए थे। पुलिस अब आरोपियों से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

Published on:

09 Dec 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu News : चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस ने कराई पैदल परेड, महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे रैकी

