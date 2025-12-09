Churu News : चेन स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस ने कराई पैदल परेड, महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे रैकी

चूरू. शहर के वार्ड 58 में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को गढ़ से सुभाष चैक तक पैदल परेड करवाई। सभी आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। चारों के सिर मुंडे हुए थे और कान पकड़कर नंगे पैर चल रहे थे। आरोपियों ने महिलाओं का सलवार-कुर्ता पहन रखा था। इस दौरान लोगों ने चूरू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए।