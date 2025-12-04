Churu : जिला मुख्यालय पर अब 35 ऑटो टिपर करेंगे कचरा संग्रहण

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने कहा कि नगरपरिषद की ओर से शहरवासियों की सुविधा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। नए ऑटो टिपर और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा से स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी तथा शहर का पर्यावरण और भी बेहतर होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करते हुए स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर चूरू बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है और इन दो वर्षो में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलने वाला एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन है। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद की इस पहल से चूरू शहर स्वच्छता की दिशा में नई मिसाल कायम करेगा। चूरूवासी शहर को स्वच्छ रखने में प्रत्येक नागरिक आगे आए और शहर में कचरा पृथकीकरण और स्वच्छता बनाए रखने में पूरा सहयोग दें।