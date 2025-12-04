Churu : जिला मुख्यालय पर अब 35 ऑटो टिपर करेंगे कचरा संग्रहण

चूरू. नगरपरिषद मुख्यालय स्थित पंखा सर्किल पर बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बहड़ सर्किल के पास चूरू नगरपरिषद की ओर से 34 लाख की लागत से नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया तथा घर घर कचरा संग्रहण के लिए 35 नए ऑटो टिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने कहा कि नगरपरिषद की ओर से शहरवासियों की सुविधा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। नए ऑटो टिपर और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा से स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी तथा शहर का पर्यावरण और भी बेहतर होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करते हुए स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर चूरू बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है और इन दो वर्षो में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलने वाला एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन है। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद की इस पहल से चूरू शहर स्वच्छता की दिशा में नई मिसाल कायम करेगा। चूरूवासी शहर को स्वच्छ रखने में प्रत्येक नागरिक आगे आए और शहर में कचरा पृथकीकरण और स्वच्छता बनाए रखने में पूरा सहयोग दें।
स्वच्छता की और ध्यान देना जरूरी
चूरू विधायक हरलाल सहारण (Churu MLA Harlal Saharan) ने कहा कि शहर के विकास के लिए स्वच्छता सबसे पहला कदम है। नए ऑटो टीपरों के आने से घर–घर कचरा संग्रहण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जिससे शहर का वातावरण स्वच्छ व स्वस्थ रहेगा। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि प्रशासन शहरों की सभी आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सार्वजनिक शौचालय और कचरा संग्रहण व्यवस्था के लिए नए ऑटो टीपर से जनसुविधाएं और बेहतर होंगी।
साफ सफाई के बेहतर प्रबंध
नगरपरिषद (Churu Municipal Corporation) आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि चूरू नगरपरिषद शहर में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर जिला उप प्रमुख महेंद्र न्यौल, प्रधान दीपचंद राहड़, बसंत शर्मा, चंद्राराम गुरी, भास्कर शर्मा, विमला गढ़वाल, सुशील लाटा, अभिषेक चोटिया, नरेंद्र काछवाल, विक्रम कोटवाद, मोहन गढ़वाल, सुरेश सारस्वत, धर्मेंद्र राकसिया, श्रीराम पीपलवा, पूर्णिमा यादव, सुनील, इरफान खान, सत्तार खान, नरेंद्र कंवल, अख्तर खान, महेश मिश्रा, आकाश सैनी, सुरेश मिश्रा सहित शहरवासी मौजूद रहे। संचालन रवि दाधीच ने किया।
