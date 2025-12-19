19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

चूरू

Rajasthan News : 4 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों किया ट्रैप

एसीबी चूरू के एएसपी महावीर शर्मा ने बताया कि परिवादी की ओर से इस आश्य की शिकायत मिली थी की उसके, उसके भाई व पिता के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में पटवारी झांसल की ओर से रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Dec 19, 2025

चूरू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू इकाई (Anti Corruption Bureau Churu) ने गुरुवार को ट्रेप की कार्रवाई करते हुए टवार मंडल झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के राजस्व पटवारी चरण सिंह को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। झांसल निवासी कृष्ण कुमार ने इस संबंध में चूरू की एसीबी में शिकायत की थी।

परिवादी ने बताया कि उसके, उसके भाई व पिता के नाम उसकी बहनों की ओर से अपनी कृषि भूमि को भाई व पिता के नाम हक त्याग करने पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में आरोपी पटवारी चरण सिंह ने 4 हजार रुपए मांगे थे। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी टीम ने गुरुवार को पटवारी को उप तहसील कार्यालय छानी बड़ी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही राशि आरोपी की पेंट की जेब से बरामद कर ली गई।

एसीबी चूरू (ACB Churu) के एएसपी महावीर शर्मा ने बताया कि परिवादी की ओर से इस आश्य की शिकायत मिली थी की उसके, उसके भाई व पिता के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में पटवारी झांसल की ओर से रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

एएसपी शर्मा ने आगे बताया कि इस पर टीम का गठन कर शिकायत का सत्यापन करवाया गया जो सही पाई गई। गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद की गई।

Updated on:

19 Dec 2025 12:13 pm

Published on:

19 Dec 2025 12:12 pm

चूरू

