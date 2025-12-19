Rajasthan News : 4 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों किया ट्रैप

परिवादी ने बताया कि उसके, उसके भाई व पिता के नाम उसकी बहनों की ओर से अपनी कृषि भूमि को भाई व पिता के नाम हक त्याग करने पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में आरोपी पटवारी चरण सिंह ने 4 हजार रुपए मांगे थे। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी टीम ने गुरुवार को पटवारी को उप तहसील कार्यालय छानी बड़ी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही राशि आरोपी की पेंट की जेब से बरामद कर ली गई।