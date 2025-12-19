19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

भारत की जनगणना : चूरू जिले में शुरू हुई जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया, घरों की बनेगी सूची

भारतीय जनगणना (Indian Census) विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्ययोजना है। प्रस्ताव अनुसार भारत की जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। जिसके क्रम में घरों की सूची बनाना और आवास गणना और फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना की जाएगी।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Dec 19, 2025

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027 - फोटो सोर्स-Ai

चूरू. भारत की बहुप्रतीक्षित जनगणना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके क्रम में चूरू जिले में इसके लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सबसे बड़ी कार्य योजना

भारतीय जनगणना (Indian Census) विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्ययोजना है। प्रस्ताव अनुसार भारत की जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। जिसके क्रम में घरों की सूची बनाना और आवास गणना और फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना की जाएगी।

जिला स्तर पर गठित होगी सेल

प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार चूरू जिले में जनगणना के लिए जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार जिला जनगणना सेल का गठन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से उप-जिला, तहसील और उपखण्ड स्तर पर जनगणना अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिसके क्रम में सुपरवाईजर, मास्टर ट्रेनर और गणकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह रहेगी कार्यनीति

जनगणना प्रक्रिया में हर घर में जाना और हाउस लिस्टिंग तथा हाउसिंग जनगणना और जनसंख्या गणना के लिए अलग-अलग प्रश्नावली होगी। राज्य सरकार की ओर से नियुक्त गणनाकारएन्यूमेरेटर अपनी नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना का फील्ड वर्क भी करेंगे। उप-जिला, जिला स्तरों पर जनगणना अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त किया जाएगा।

जाति डेटा शामिल

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में जनगणना 2027 (Census 2027) में जाति गणना को शामिल करने के लिए गए निर्णय अनुसार जाति डेटा संकलित होंगे। देश में भारी सामाजिक और जनसांख्यिकीय विविधता तथा संबंधित चुनौतियों के साथ, जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में जाति डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शामिल किया जाएगा।

होगी 8वीं जनगणना

जनगणना 2027 देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना गांव, शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत है, जो घर की स्थिति, सुविधाएं और परिसंपत्तियां, जनसांख्यिकीय, धर्म, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक कार्यकलाप, प्रवासन और उर्वरता जैसे अलग-अलग मानकों पर सूक्ष्म स्तर डेटा प्रदान करेगा।

जिले में शुरू हुई प्रक्रिया

उप जिला जनगणना अधिकारी एवं सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक डॉ.रामगोपालसेपट ने बताया कि जिले में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला जनगणना अधिकारी जिला कलक्टर के दिशा निर्देशन में जनगणना का कार्य शुरू होगा। इसमें अतिरिक्त कलक्टर उप जिला जनगणना अधिकारी होंगे। उपखण्ड क्षेत्रों में एसडीएम तहसील क्षेत्रों के लिए तहसीलदार तथा नगर निकायों में आयुक्त अधिकारी होंगे।

जयपुर निदेशालय की टीम ने किया सत्यापन

उप जिला जनगणना अधिकारी डॉ.सेपट ने बताया इसी सप्ताह जिला स्तर पर आयोजित कैम्प में जनगणना जयपुर निदेशालय की टीम की ओर से राजस्व रिकार्ड अनुसार गांव, वार्ड की सूचियां, नक्शों में सुधारकर सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले मास्टर ट्रेनर, प्रगणकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गणना ब्लॉक अनुसार डिजिटल नक्शे बनेंगे। पहले चरण में मई-जून में मकानों का सूचिकरण और घरों की गणना की जाएगी। फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना होगी। गणना के दौरान आमजन से तीस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / भारत की जनगणना : चूरू जिले में शुरू हुई जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया, घरों की बनेगी सूची

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : 4 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों किया ट्रैप

चूरू

चूरू में मेडिकल कॉलेज को बने 8 साल हुए, फिर भी रैफर हो रहे हैं मरीज, सुपर स्पेशलिस्टों की कमी, सरकार को भेजे प्रस्ताव

चूरू

Churu :  फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आया ​शिक्षा विभाग, जांच के दिए आदेश

चूरू

Rajasthan: पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बड़ा बदमाश, वसूली में माहिर था… हथियार भी मिले

rohit godara
चूरू

बादलों की आवाजाही से बदला मौसम का रंग : चूरू में सर्दी के तेवर पड़े नरम

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.