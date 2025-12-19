भारत की जनगणना : चूरू जिले में शुरू हुई जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया, घरों की बनेगी सूची

उप जिला जनगणना अधिकारी डॉ.सेपट ने बताया इसी सप्ताह जिला स्तर पर आयोजित कैम्प में जनगणना जयपुर निदेशालय की टीम की ओर से राजस्व रिकार्ड अनुसार गांव, वार्ड की सूचियां, नक्शों में सुधारकर सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले मास्टर ट्रेनर, प्रगणकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गणना ब्लॉक अनुसार डिजिटल नक्शे बनेंगे। पहले चरण में मई-जून में मकानों का सूचिकरण और घरों की गणना की जाएगी। फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना होगी। गणना के दौरान आमजन से तीस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे।