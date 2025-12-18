चूरू में मेडिकल कॉलेज को बने 8 साल हुए, फिर भी रैफर हो रहे हैं मरीज, सुपर स्पेशलिस्टों की कमी, सरकार को भेजे प्रस्ताव

राज्य सरकार को भेजा गया सुविधाओं का प्रस्ताव

मेडिकल सुविधाओं के विस्तार और रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. एम.एम. पुकार ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण मांगों का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ-साथ अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और आधारभूत ढांचे के विकास की मांग शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन, कैथ लैब, छह मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, भरतिया अस्पताल के छह वार्डों का रिनोवेशन, दो ऑटोमेटेड फूड कोर्ट, चार बड़े वेटिंग हॉल, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, आधुनिक लाइब्रेरी, रिक्रिएशन कॉम्पलेक्स, क्रिकेट ग्राउंड, 1500 सीट क्षमता का ऑडिटोरियम, एक स्किल लैब, तीन स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पांच मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की मांग की गई है। इसके अलावा 600 यूजी छात्रों और 72 पीजी छात्रों के लिए अलग-अलग हॉस्टल की आवश्यकता भी बताई गई है।