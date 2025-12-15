Rajasthan News : सुबह की सर्दी, पसीने की धार और बड़े सपने: उदासर में बेटियां फुटबॉल से रच रही नया इतिहास

शारीरिक शिक्षक प्रकाशचंद्र ने बताया कि गांव उदासर में शिविर आयोजित करना एक अच्छी पहल है इससे गांव के लोग उत्साह से खिलाडि़यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। महंत दयनाथ, सरपंच और भामाशाहों के सहयोग से बना यह खेल मैदान आज प्रदेश की बेटियों की तैयारी का केंद्र बन चुका है। इसी क्रम में प्राचार्य मेघदान चारण ने इसे विद्यालय के लिए शुभ बताते कहा कि 9 दिसंबर से शुरू हुआ यह कैंप 15 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद टीम राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने रांची रवाना होगी। कैंप में श्रीगंगानगर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, नागौर, हनुमानगढ़, अलवर और झुंझुनूं सहित कई जिलों की खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रही हैं।