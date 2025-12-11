चूरू. जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा (Prime Minister Crop Insurance) योजनान्तर्गत रबी 2025-26 में अधिसूचित फसल चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मैथी, तारामीरा, जीरा और गेंहू के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चंद्र ने बताया कि जिले में इंडसइंड जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड फसल बीमा करेगी। अधिसूचना के अनुसार फसली ऋणी (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक की ओर से स्वतः ही किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण नहीं ले रखा है, वे अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल/ नजदीक बैंक शाखा, सीएससी बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर करवा सकते हैं।