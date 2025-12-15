बादलों की आवाजाही से बदला मौसम का रंग : चूरू में सर्दी के तेवर पड़े नरम

चूरू. पौष कृष्ण पक्ष में चल रहे शुष्क मौसम के साथ बीच बीच में आ रहे बदलाव के क्रम में नवमी तक आसमान में छाए बादलों से सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ लेकिन हवा में थोड़ी नमी रहने से मौसम में गलन रही। रविवार को सुबह अच्छी धूप खिली लेकिन बाद में आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। छाए ध्वल बादलों से नीला आसमान रंगीन हो उठा। मौसम विभाग ने न्यूनतम 9.8 तथा अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।