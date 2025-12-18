18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu :  फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आया ​शिक्षा विभाग, जांच के दिए आदेश

जारी आदेश के अनुसार गठित जांच कमेटी को तीन दिन के भीतर समस्त तथ्यों की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर गठित इस टीम में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को संयोजक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को सदस्य नियुक्त किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Dec 18, 2025


साहवा. कस्बे में शिक्षा के नाम पर चल रहे कथित कागजी खेल को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्रिका के बुधवार के अंक में "कागजों में शिक्षा, जमीन पर लूट: आइटीआई और निजी स्कूलों का खेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारानगर ने दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।

जारी आदेश के अनुसार गठित जांच कमेटी को तीन दिन के भीतर समस्त तथ्यों की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर गठित इस टीम में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को संयोजक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को सदस्य नियुक्त किया गया है। कमेटी निजी आईटीआई संस्थानों और निजी विद्यालयों से जुड़े मामलों की जांच करेगी।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारानगर बबलेश शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने स्वतः संज्ञान लिया है। जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यदि जांच में कोई भी संस्था या व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो प्रकरण सक्षम अधिकारियों को भेजकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आइटीआई संस्थानों से संबंधित जानकारी लेने के लिए तकनीकी शिक्षक इरशाद मोहम्मद से बात की गई, जिन्होंने कहा कि इस विषय में जवाब देने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं।

मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। अब सभी की निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu :  फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आया ​शिक्षा विभाग, जांच के दिए आदेश

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चूरू में मेडिकल कॉलेज को बने 8 साल हुए, फिर भी रैफर हो रहे हैं मरीज, सुपर स्पेशलिस्टों की कमी, सरकार को भेजे प्रस्ताव

चूरू

Rajasthan: पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बड़ा बदमाश, वसूली में माहिर था… हथियार भी मिले

rohit godara
चूरू

बादलों की आवाजाही से बदला मौसम का रंग : चूरू में सर्दी के तेवर पड़े नरम

चूरू

मंडे पॉजिटिव स्टोरी : रेत से रोशनी तक: मरुस्थल का प्रवेश द्वार चूरू बना सौर ऊर्जा का उज्ज्वल केंद्र

चूरू

Rajasthan News : सुबह की सर्दी, पसीने की धार और बड़े सपने: उदासर में बेटियां फुटबॉल से रच रही नया इतिहास

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.