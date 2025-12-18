Churu :  फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आया ​शिक्षा विभाग, जांच के दिए आदेश

साहवा. कस्बे में शिक्षा के नाम पर चल रहे कथित कागजी खेल को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्रिका के बुधवार के अंक में "कागजों में शिक्षा, जमीन पर लूट: आइटीआई और निजी स्कूलों का खेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारानगर ने दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।
जारी आदेश के अनुसार गठित जांच कमेटी को तीन दिन के भीतर समस्त तथ्यों की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर गठित इस टीम में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को संयोजक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहवा के प्रधानाचार्य को सदस्य नियुक्त किया गया है। कमेटी निजी आईटीआई संस्थानों और निजी विद्यालयों से जुड़े मामलों की जांच करेगी।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारानगर बबलेश शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने स्वतः संज्ञान लिया है। जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यदि जांच में कोई भी संस्था या व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो प्रकरण सक्षम अधिकारियों को भेजकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आइटीआई संस्थानों से संबंधित जानकारी लेने के लिए तकनीकी शिक्षक इरशाद मोहम्मद से बात की गई, जिन्होंने कहा कि इस विषय में जवाब देने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं।
मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। अब सभी की निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं।
