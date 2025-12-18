Churu :  फर्जीवाड़े को लेकर हरकत में आया ​शिक्षा विभाग, जांच के दिए आदेश

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तारानगर बबलेश शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने स्वतः संज्ञान लिया है। जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यदि जांच में कोई भी संस्था या व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो प्रकरण सक्षम अधिकारियों को भेजकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आइटीआई संस्थानों से संबंधित जानकारी लेने के लिए तकनीकी शिक्षक इरशाद मोहम्मद से बात की गई, जिन्होंने कहा कि इस विषय में जवाब देने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं।