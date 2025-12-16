Rajasthan: पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बड़ा बदमाश, इस काम में माहिर था… हथियार भी मिले

पुलिस अधीक्षक यादव ने खुलासा किया कि आरोपी प्रदीप छिम्पा का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है, खासकर चूरू के कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत आने वाले होटल सनसिटी में हुई गोलीबारी की घटना में। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह घटना भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना के सीधे निर्देश पर अंजाम दी गई थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में संगठित अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनकी आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है।