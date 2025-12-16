16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

चूरू

Rajasthan: पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बड़ा बदमाश, इस काम में माहिर था… हथियार भी मिले

Rohit Godara Gang: जांच अधिकारियों के अनुसार, प्रदीप छिम्पा रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था।

चूरू

image

Jayant Sharma

Dec 16, 2025

rohit godara

गैंगस्टर रोहित गोदारा। फाइल फोटो- पत्रिका

Churu Police: राजस्थान पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी मुहिम में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस नाका चेकिंग के दौरान, गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप छिम्पा उर्फ पीसी के रूप में हुई है, जो गजुसर का निवासी है।

विशेष अभियान के तहत गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक (SP) जय यादव ने सोमवार को इस सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह गिरफ्तारी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के संचालन पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत की गई है।
एसपी यादव ने संगठित अपराध के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह गिरफ्तारी एक बड़ी साजिश को टालने में सहायक हो सकती है।

बरामद हुई देसी पिस्तौल

पुलिस ने बताया कि नियमित जांच के दौरान प्रदीप छिम्पा को रोका गया। पूछताछ में उसकी पहचान गिरोह के सदस्य के रूप में हुई। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया और आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार, प्रदीप छिम्पा रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था।

आपराधिक इतिहास और सनसिटी गोलीबारी कनेक्शन

पुलिस अधीक्षक यादव ने खुलासा किया कि आरोपी प्रदीप छिम्पा का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है, खासकर चूरू के कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत आने वाले होटल सनसिटी में हुई गोलीबारी की घटना में। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह घटना भी गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना के सीधे निर्देश पर अंजाम दी गई थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में संगठित अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनकी आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बड़ा बदमाश, इस काम में माहिर था… हथियार भी मिले

चूरू

राजस्थान न्यूज़

