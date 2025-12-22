चूरू के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मिट्टी में दबा मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, एफएसएल टीम जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार मृतक का मुंह कपड़े से ढका हुआ था और गले पर रस्सी से गला घोंटने के निशान मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर युवक की रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। शव को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।