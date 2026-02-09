चूरू के रतनगढ़ में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, दो बाइक सवार युवकों की मौत

जानकारी के अनुसार बीनादेसर निवासी खिराज मेघवाल (25) एवं पड़िहारा निवासी सूरज मेघवाल (20) बाइक से हुडेरा फांटा से संगम चोराहे की तरफ आ रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रेलर से रीको तिराहे के पास बाइक की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर कर दिया। चूरू में दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को चूरू के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।