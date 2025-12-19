Churu Leopard Attack: फसल में छिपकर बैठा था लेपर्ड, अचानक 2 युवकों पर किया हमला, मच गया हड़कंप

Leopard Attack On Churu Youths: चूरू जिले के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव धोधलिया में हड़कंप मच गया, जब खेत में काम कर रहे दो युवकों पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। लेपर्ड सरसों की फसल के बीच छिपकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने दोनों पर झपट्टा मार दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा भी चोटिल हुआ।