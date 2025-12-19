Churu Leopard Attack: फसल में छिपकर बैठा था लेपर्ड, अचानक 2 युवकों पर किया हमला, मच गया हड़कंप

गोले में लेपर्ड और घायल युक (फोटो: पत्रिका)
Leopard Attack On Churu Youths: चूरू जिले के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव धोधलिया में हड़कंप मच गया, जब खेत में काम कर रहे दो युवकों पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। लेपर्ड सरसों की फसल के बीच छिपकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने दोनों पर झपट्टा मार दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा भी चोटिल हुआ।
गांव धोधलिया निवासी 27 वर्षीय राकेश और 25 वर्षीय गोविंदराम शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अपने खेत पहुंचे थे। दोनों सरसों की फसल में पानी की लाइन बदलने का काम कर रहे थे। जिसके बाद सुबह करीब 7:30 बजे अचानक फसल के बीच से निकलकर लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में राकेश के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।
लेपर्ड के हमले के बाद दोनों युवकों ने जोर-जोर से शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख लेपर्ड खेतों की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए दोनों घायलों को निजी वाहन से चूरू के डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया।
डीबी अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार राकेश के सिर में गहरी चोट आई है, जबकि गोविंदराम को भी शरीर पर चोटें लगी हैं। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है।
