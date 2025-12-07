Weather Report: गर्मी में उबलता है राजस्थान का यह जिला, सर्दी में जम जाती है बर्फ, इसकी वजह कर देगी हैरान

चूरू में वनस्पति का आवरण बेहद कम है, लगभग 1 फीसदी। पेड़-पौधों की कमी भी गर्मी-ठंड के अंतर को और ज्यादा बढ़ा देती है। सर्दियां शुरू होते ही उत्तर-पश्चिमी हवाएं यहां बर्फीली ठंड लेकर पहुंचती हैं। उत्तरी पर्वतीय इलाकों में होने वाली बर्फबारी का असर भी इन हवाओं के साथ चूरू में महसूस होता है, जहां कई बार खेतों पर बर्फ की परत तक जम जाती है। यही वजह है कि यहां मई-जून में अंगार जैसी गर्मी और दिसंबर-जनवरी में भीषण ठंड, दोनों देखने को मिलती है।