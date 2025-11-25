Patrika LogoSwitch to English

चूरू

दर्दनाक हादसा: चलती कार में अचानक लगी आग, चालक जिंदा जला

Churu Burning Car : चूरू में एक चलती कार में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही पलों में आग के भीषण गोले में बदल गई।

चूरू

image

kamlesh sharma

Nov 25, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सरदारशहर (चूरू)। गांव हरियासर घड़सोतान के पास हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मंगलवार शाम दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एक चलती कार में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही पलों में भयंकर लपटों में बदल गई।

कार धू-धू कर जल उठी और चालक बाहर नहीं निकल सका। आस-पास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि वे असहाय नजर आए। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार चालक की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई।

थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि मृतक की पहचान सरदारशहर निवासी लालचंद सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से वाहनों में आग लगने की लगातार हो रही घटनाओं से आम नागरिकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल पुलिस मौके पर है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

चूरू

