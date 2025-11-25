दर्दनाक हादसा: चलती कार में अचानक लगी आग, चालक जिंदा जला

कार धू-धू कर जल उठी और चालक बाहर नहीं निकल सका। आस-पास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि वे असहाय नजर आए। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार चालक की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई।