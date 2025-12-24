24 दिसंबर 2025,

बुधवार

एनएच 52 पर मिले शव की 50 घंटे बाद हुई शिनाख्त, हत्या की आशंका, पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर की पहचान

रतननगर (Ratannagar) थानाधिकारी रामनिवास बीड़ासरा ने बताया कि दो दिन पहले एनएच 52 (NH 52) पर एक होटल के पास अज्ञात युवक का शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।

चूरू

Dec 24, 2025

चूरू. रतननगर थाना क्षेत्र में सिंगापुर हब के पास मिले अज्ञात शव की 50 घंटे बाद शिनाख्त कर ली गई है। मृतक की पहचान झुंझुनूं (Jhunjhunun) जिले के बिसाऊ थाना क्षेत्र के धीरासर गांव निवासी विकास मेघवाल (24) के रूप में हुई है। विकास के छोटे भाई अंकित कुमार ने शव की शिनाख्त की। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

रतननगर (Ratannagar) थानाधिकारी रामनिवास बीड़ासरा ने बताया कि दो दिन पहले एनएच 52 (NH 52) पर एक होटल के पास अज्ञात युवक का शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।

थानाधिकारी बीड़ासरा ने बताया कि शव मिलने के बाद रतननगर पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी रामनिवास बीड़ासरा, हैड कांस्टेबल नरेश कुमार तेतरवाल, कांस्टेबल सुमित, मदन, जयवीर, ओमप्रकाश, मुनेश, मनीराम और मनोज शामिल थे। इस टीम ने घटनास्थल के आसपास, गांवों और हाईवे पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मृतक की जानकारी जुटाई गई।

जांच में पता चला कि मृतक विकास मेघवाल मंदबुद्धि था और अक्सर बिना बताए घर से चला जाता था, लेकिन बाद में खुद ही लौट आता था। 23 नवंबर को विकास को घांघू गांव में सीसीटीवी और फेसबुक के माध्यम से देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त सुनिश्चित की। थानाधिकारी बीड़ासरा ने दोहराया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का पूरा सच सामने आ पाएगा।

