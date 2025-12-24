एनएच 52 पर मिले शव की 50 घंटे बाद हुई शिनाख्त, हत्या की आशंका, पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर की पहचान

जांच में पता चला कि मृतक विकास मेघवाल मंदबुद्धि था और अक्सर बिना बताए घर से चला जाता था, लेकिन बाद में खुद ही लौट आता था। 23 नवंबर को विकास को घांघू गांव में सीसीटीवी और फेसबुक के माध्यम से देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त सुनिश्चित की। थानाधिकारी बीड़ासरा ने दोहराया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का पूरा सच सामने आ पाएगा।