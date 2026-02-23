23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

चूरू के निकट खासोली में बन रहे भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में जिससे अगले सत्र में यहां अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को अपने भवन में प्रवेश करने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Feb 23, 2026

चूरू. राज्य सरकार की चूरू जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय की घोषणा के साथ इसके क्रियान्वयन के लिए की गई पहल के क्रम में जहां वर्तमान में लोहिया कॉलेज में इसकी शुरुआत की गई थी वहीं भू-खण्ड आवंटित कर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू समय पर कर दी गई। चूरू (Churu) के निकट खासोली में बन रहे भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में जिससे अगले सत्र में यहां अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को अपने भवन में प्रवेश करने की संभावना है।

2024 के बजट में की थी घोषणा
राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2024 के बजट में मुख्यमंत्री ने चूरू में कृषि महाविद्यालय (Agriculture College) खोले जाने की घोषणा करते हुए 8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति जारी की गई। एक ओर नवम्बर 24 में कृषि महाविद्यालय का शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया वहीं दूसरी और शुरू हुई प्रक्रिया खासोली में कृषि महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई और इसके साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निविदा जारी की।

जारी किए कार्यादेश
जारी निविदा के बाद निर्माणाधीन कार्यकारी एजेंसी कृषि विपणन बोर्ड सीकर को कार्य आदेश राशि 7 करोड़, 57 लाख 35863 रुपए के साथ ही कार्यादेश जारी कर दिए गए। जिसके क्रम में 27 अप्रैल 25 को कार्य प्रारंभ कर 26 अप्रैल 26 को कार्य पूर्ण करने की तिथि तय की गई। राजेश ढ़ाका ने बताया कि करीब 90 प्रतिशत कार्य हो गया है। जिसके क्रम में भवन निर्माण का कार्य आखरी पड़ाव पर है और आनेवाले दिनों में भवन तैयार होने के साथ ही अगले शैक्षिक सत्र में कृषि महाविद्यालय अपने भवन में संचालित किए जाने की संभावना है।

भवन से लेकर सड़क विकास तक
कृषि महाविद्यालय (Churu Agriculture College) भवन निर्माण के साथ साथ सड़क भी बनाई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े महाविद्यालय के लिए 3.50 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

इनका कहना है
कृषि महाविद्यालय भवन का कार्य प्रगति पर है। अभी लोहिया कॉलेज में महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही है। भवन तैयार हो जाने पर यह महाविद्यालय अपने नए भवन में संचालित होगा। प्रो. रविंद्र बुडानिया, नोडल अधिकारी, कृषि महाविद्यालय चूरू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंगों के उत्सव पर चंद्र को लगेगा ग्रहण होलिका दहन पर भद्रा का साया, होली पर खगोलीय संयोग

holi festival 2026
चूरू

मिश्री को बाग लगादे रसिया नीम की निमोळी म्हाने खारी लागै….छोटी काशी चूरू में फागोत्सव, कलाकारों ने उत्सव में भरा फाल्गुनी रंग

चूरू

घर में कर रखी थी खेती, अफीम के 65 पौधे बरामद, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

चूरू

Churu : खुशी बदली गम में, बारात में जा रही एसयूवी नहर में गिरी, दो युवकों की मौत, दो लापता

चूरू

चूरू में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1.98 फीसदी मतदाता बढ़े

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.