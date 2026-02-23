Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

जारी किए कार्यादेश

जारी निविदा के बाद निर्माणाधीन कार्यकारी एजेंसी कृषि विपणन बोर्ड सीकर को कार्य आदेश राशि 7 करोड़, 57 लाख 35863 रुपए के साथ ही कार्यादेश जारी कर दिए गए। जिसके क्रम में 27 अप्रैल 25 को कार्य प्रारंभ कर 26 अप्रैल 26 को कार्य पूर्ण करने की तिथि तय की गई। राजेश ढ़ाका ने बताया कि करीब 90 प्रतिशत कार्य हो गया है। जिसके क्रम में भवन निर्माण का कार्य आखरी पड़ाव पर है और आनेवाले दिनों में भवन तैयार होने के साथ ही अगले शैक्षिक सत्र में कृषि महाविद्यालय अपने भवन में संचालित किए जाने की संभावना है।