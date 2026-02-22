Churu : खुशी बदली गम में, बारात में जा रही एसयूवी नहर में गिरी, दो युवकों की मौत, दो लापता

सादुलपुर. तहसील के गांव कानावासी में खुशी का माहौल उस वक्त गम में बदल गया जब एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवकों की एसयूवी गाड़ी शुक्रवार रात करीब 8.30 बजे भादरा थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुरा पुल के नजदीक अनियंत्रित होकर रसलाना नहर में गिर गई जिसके कारण दो युवक की मौत हो गई जबकि गाड़ी में सवार दो युवक नहर के पानी में बह जाने के कारण लापता बताया जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों ने लापता हुए युवकों की तलाश शुरू की। बचाव अभियान के दौरान एक युवक पेड़ की टहनी में अटका हुआ पाया गया जिसके कारण युवक की जान बच गई, जबकि कानावासी गांव निवासी आशीष कुमार (24) की मौत हो गई। उसका शव गाड़ी में फंसा हुआ मिला।