Churu : रबी फसल पर मौसम परिवर्तन का असर, किसानों की बढ़ी चिंता, जानें किस फसल पर पड़ेगा विपरीत असर

सादुलपुर. गत एक सप्ताह से मौसम में आए बदलाव के कारण सर्दी का असर कम हो गया है और दिन में तेज धूप का प्रभाव बढ़ने लगा है। मौसम परिवर्तन का सीधा असर रबी की मुख्य फसल गेहूं पर पड़ रहा है। तहसील के सिंचित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गेहूं की फसल बालियां निकलने और दाना बनने की अवस्था में है। किसानों का कहना है कि तापमान (Temperature) में अचानक वृद्धि और तेज धूप के कारण फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे समय में खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि दाने का भराव अच्छा हो और उत्पादन प्रभावित न हो। विशेषकर हल्की भूमि वाले क्षेत्रों में किसानों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा प्रतिदिन खेत का निरीक्षण कर जरूरत अनुसार सिंचाई की जा रही है।