चूरू जिले की इस तहसील में बिना डॉक्टर के चल रहा पशु चिकित्सालय, एक कर्मी के भरोसे इलाज

राजलदेसर. कस्बे में स्थित प्रथम श्रेणी सरकारी पशु चिकित्सालय (Government Veterinary Hospital) सुविधाओं के अभाव में खुद बीमार नजर आ रहा है। नाम मात्र के प्रथम श्रेणी दर्जे के बावजूद यहां मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को अस्पताल तक लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और न ही भर्ती (इंडोर) उपचार की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सालय परिसर में रैंप तक नहीं बना हुआ है, जिससे घायल पशुओं को लाने में परेशानी होती है।