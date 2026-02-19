रिश्वत के दस हजार फोन पे पर मांगे, पांच हजार नकद,  नकदी लेते ही धरा गया जिला परिषद का कनिष्ठ सहायक

चूरू. मनरेगा के वर्ष 2023-24 के कार्यों के लंबित भुगतान को पास करने के लिए 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी श्रीगंगानगर इकाई की ओर से जिला मुख्यालय के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर एसीबी (ACB Sriganganagar) टीम ने यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की। जानकारी के अनुसार, चूरू जिला परिषद में कार्यरत कनिष्ठ सहायक सुभाष चंद्र शर्मा को सह परिवादी से उसकी ग्राम पंचायत की ओर से वर्ष 2023-24 के मनरेगा के तहत करवाए गए कार्यों के लंबित भुगतान करवाने की एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।