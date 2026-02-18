Churu : चूरू के साहवा में 15 लाख की अवैध शराब पकड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार

साहवा. स्थानीय पुलिस ने स्टेट हाइवे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी है। साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई 154 कार्टन अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी शंकर लाल भारी ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एएसआई बजरंग सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कस्बे में स्टेट हाई वे पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली गई।