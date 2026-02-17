Churu : जिले के आखरी छोर पर स्थित गांव बाड़ा के लोगों को नियमित मिलेगा पीने का पानी

मुनि जयकुमार से भी मिले ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि वे जैन विश्व भारती परिसर में तपस्वी मुनि जयकुमार को भी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में बाड़ा गांव के लिए उच्च जलाशय, खडाप से बाड़ा तक 3.5 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन एवं चारदीवारी निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए। बजट घोषणा के बाद जलदाय विभाग ने मौके की रिपोर्ट, तकनीकी नक्शा व ग्राम पंचायत की सहमति लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जून 2025 में टेंडर भी हो गया, लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से कार्य में देरी हो गई, जिससे ग्रामीणों में निराशा फैल गई थी।