52 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या मामले ने पकड़ा तूल, परिवार के लोगों ने किया प्रदर्शन, लगाया जाम

मायरा भरकर आने के बाद उक्त तीनों जनों ने कहा कि तेरे को जाति से बाहर करेंगे, तू भात भरने कैसे गया? इस बात को लेकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इस प्रकार का वीडियो मृतक ने मोबाइल में बनाकर उक्त तीनों पर स्वयं की मौत का दोषी बताया है और वीडियो में सीआई को संबोधित करते हुए इन तीनों के नाम लिए गए हैं। पुलिस की समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के बेटे अनिल कुमार की ओर से इस सन्दर्भ का मामला भी दर्ज कर लिया गया है।