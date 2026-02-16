Viral Wedding: जानें कौन है राजस्थान की हॉकी स्टार सोनिका? जिसने हरियाणवी ओलिंपियन से रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें

Hockey Player Sonika Tandi Weds Sumit Kumar: राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सोनिका ने भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी और ओलिंपियन सुमित वाल्मीकि के साथ विवाह कर लिया है। शादी की तस्वीरें और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई घोषणा नहीं की है।