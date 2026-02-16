Viral Wedding: जानें कौन है राजस्थान की हॉकी स्टार सोनिका? जिसने हरियाणवी ओलिंपियन से रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें

सोशल मीडिया की वायरल वीडियो से ली तस्वीर
Hockey Player Sonika Tandi Weds Sumit Kumar: राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सोनिका ने भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी और ओलिंपियन सुमित वाल्मीकि के साथ विवाह कर लिया है। शादी की तस्वीरें और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई घोषणा नहीं की है।
निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार दोनों खिलाड़ियों ने ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में सादगीपूर्ण समारोह में फेरे लिए। शादी में दोनों परिवारों के करीबी लोग ही शामिल हुए। शादी के तुरंत बाद दोनों अपने-अपने खेल कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए।
सोनिका ने 17 फरवरी से होने वाली नेशनल सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी, वहीं सुमित भी राष्ट्रीय कैंप और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी में जुट गए।
20 मार्च 1997 को राजस्थान के चूरू जिले के गालड़ गांव में जन्मी सोनिकाटांडी ने 11 साल की उम्र में हॉकी स्टिक थामी थी। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। बिना किसी निजी अकादमी के उन्होंने मेहनत और अनुशासन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वह देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
सुमित वाल्मीकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं और ओलिंपिक सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल चुके हैं। वर्तमान में वे ONGC में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, जबकि सोनिका आयकर विभाग में अधिकारी हैं। दोनों कई साल से दोस्त थे।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग