Churu : ग्रीनलंग्स उद्यान : रख रखाव के आभाव में नहीं लौट रही है आभा

चूरू. रतननगर के सीमावर्ती ढ़ाणी लालसिंहपुरा, डूंगरसिंहपुरा के पास जानेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना ग्रीन लंग्स पार्क की फेंसिंग करने के साथ मुख्य प्रवेश द्वार भी बना दिया गया है। लेकिन रख रखाव के आभाव में यह पार्क की आभा नहीं लौट रही है। ग्रीन लंग्स की थीम पर बनाया गया एक ऐसा पार्क जो पौधरोपण की सुविधा के लिए उपयुक्त है तो इसका निर्माण वन क्षेत्रों को हराभरा करने के उद्देश्य से किया गया है। ताकि यह भरपूर आक्सीजन देनेवाला क्षेत्र बन जाए। आक्सीजन का हब बनाने के उद्देश्य से बना उद्यान हालांकि सामाजिक सरोकार में सक्रिय रहनेवाले लोगों के लिए पौधरोपण की दृष्टि से रतननगर के निकट बना ग्रीन लंग्स उद्यान उपयोगी है लेकिन अभी इस ओर किसी का कोई विशेष ध्यान गया नहीं है।