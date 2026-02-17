जीवन जीने का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति- महाश्रमण

सुधर्मा सभा में आचार्य महाश्रमण ने कहा कि पूर्व कर्मों के क्षय के लिए आदमी को इस शरीर को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इस शरीर टिकाए रखने का प्रयास होना चाहिए अर्थात् जीवन जीने का परम लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। चारित्रात्माएं जो घर-परिवार को त्यागकर संयम को स्वीकार करते हैं। संयोग से विप्रमुक्त हो जाते हैं। उनके लिए सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। साधु के मालिकाना में कोई बैंक बैलेंस आदि नहीं होता। संयोगों से मुक्त और भिक्षु के रूप में साधु रहते हैं। कर्मों से मुक्त रहने के लिए साधु साधना करता है। संक्षेप में कहा जाए तो पांच महाव्रत, पांच समितियां और तीन गुप्तियों की साधना करने वाला साधु अपने पूर्वकृत कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करता है। साधुपन का पालन भी अखण्ड रूप में होता है। हमारी समितियां, गुप्तियां साधना की दृष्टि से बहुत आवश्यक होती हैं। सभी अपने-अपने नियम और आचार के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए।