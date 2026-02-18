Churu: रेन बसेरा परिसर में की शराब और नॉन वेज पार्टी, संचालक को नोटिस जारी

पुलिस के अनुसार राजेन्द्र सिंह शराब के नशे में पाया गया, जबकि मौके से पकड़े गए दूसरे व्यक्ति पूरनमल के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई। मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे जरूरतमंदों के लिए बने रेन बसेरा व उसी परिसर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई परिसर में नॉनवेज पार्टी किए जाने का मामला सामने आया था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली, जहां ईंटों से बना अस्थायी चूल्हा, कुकर में पका नॉनवेज और शराब की खाली बोतलें मिलीं।