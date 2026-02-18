सरदारशहर में अस्पताल की जमीन पर सियासत, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

इस अस्पताल की स्वीकृति के बाद से ही वे इसके शीघ्र संचालन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीते दो वर्षों में कई बार आंदोलन, आमरण अनशन और मशाल जुलूस निकाले गए, तब जाकर अस्पताल की स्वीकृति मिली थी। अब यदि स्थान परिवर्तन किया जाता है तो यह जनता के विश्वास के साथ धोखा होगा।जनता की मांग है कि पूर्व में आवंटित भूमि, जो बापा सेवा सदन के पास स्थित है, वहीं पर अस्पताल निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए।