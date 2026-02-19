Churu : कचरे की आड़ में कर रहे थे तस्करी, पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक करोड़ की 12 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद

कचरे के बीच छिपाकर ले जाई जा रही थी अफीम

आईपीएस पाटील ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कचरे की आड़ में अवैध अफीम की तस्करी की जा रही है। आधुनिक तकनीक के सहयोग से पता लगाया कि ट्रक सादुलपुर से सिधमुख और भादरा की ओर जा रहा है जिस पर सिधमुख थाना अधिकारी इमरान को भी सूचना देकर नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रुकवाया और चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया तथा संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने कचरे को हटाकर देखा तो कचरे के बीच में छुपी हुई प्लास्टिक कट्टों में भरी अफीम को बरामद करने की कार्रवाई की है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि तस्कर भादरा क्षेत्र से होते हुए पंजाब जा रहे थे।