चूरू में स्वीकृत बालिका सैनिक स्कूल प्रस्ताव में हो गई गुम, खुलेगी भी या नहीं पता नहीं



चूरू. बालिकाओं की सेना में भागीदारी निहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2024 के बजट में चूरू में बालिका सैनिक स्कूल (Churu Girls Sainik School) की स्वीकृति जारी हुई लेकिन न जाने स्कूल कहां गुम हो गई कि किसी को कोई पता तक नहीं है। हालांकि पिछले साल सुगबुगाहट हुई थी कि चूरू के निकट गांव रीबीया में स्कूल के लिए जमीन देखी भी नहीं लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला जिससे आज भी चूरू जिले के बालिकाओं को सैनिक स्कूल का इंतजार है।