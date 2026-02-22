Churu : एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब के 1425 कार्टन बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

सरदाशहर. चूरू स्पेशल टीम के साथ भानीपुरा पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब भरे ट्रक को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार डीएसटी चूरू, साइबर सैल और भानीपुरा थानाधिकारी अरविंद सिंह की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान थाना भवन के सामने मेगा हाइवे पर पुलिस ने ट्रक रोककर तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भरी हुई थी।