चूरू में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1.98 फीसदी मतदाता बढ़े

चूरू. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में 27 अक्टूबर 25 की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (Special Intensive Review 2026) के घोषित कार्यक्रम अनुसार गणना चरण बाद जिले में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस संदर्भ में शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस कॉफ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुनरीक्षण में जुटी टीम ने पारदर्शिता के साथ कार्य किया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक मतदाता का सत्यापन कर निर्वाचक नामावलियां तैयार करना बड़ी बात है। इसमें जिलेवासियो का बड़ा सहयोग रहा, तो बीएलओ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने तन्मयता से यह कार्य किया।