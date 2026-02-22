22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

चूरू में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1.98 फीसदी मतदाता बढ़े

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना चरण के बाद 16 दिसम्बर 25 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था जिसमें जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15 लाख 95 हजार 187 थी। कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर 25 से 19 जनवरी 2026 तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की गई।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Feb 22, 2026

चूरू. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में 27 अक्टूबर 25 की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (Special Intensive Review 2026) के घोषित कार्यक्रम अनुसार गणना चरण बाद जिले में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस संदर्भ में शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस कॉफ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुनरीक्षण में जुटी टीम ने पारदर्शिता के साथ कार्य किया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक मतदाता का सत्यापन कर निर्वाचक नामावलियां तैयार करना बड़ी बात है। इसमें जिलेवासियो का बड़ा सहयोग रहा, तो बीएलओ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने तन्मयता से यह कार्य किया।

गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) कार्यक्रम के तहत गणना चरण के बाद 16 दिसम्बर 25 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था जिसमें जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15 लाख 95 हजार 187 थी। कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर 25 से 19 जनवरी 2026 तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आपत्तियों के लिए आवेदन पत्रों, दावे, राजनीतिक दलों से विचार विमर्श पर चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 21 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया।

मतदाताओं की संख्या बढ़कर हुई 16 लाख से अधिक
मततादा सूचियों के किए एक अंतिम प्रकाशन अनुसार जिले में अब 8 लाख 55 हजार 203 पुरुष, 7 लाख 71 हजार 543 महिला मतदाताओं सहित कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 16 लाख 26 हजार 757 हो गई है। इस प्रकार जिले में मतदाताओं में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया रहेगी जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, हटाने और प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। इसके लिए निर्धारित आवेदन, ऑनलाइन या फिर संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है।

कर सकते हैं अपील
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

विधानसभा पुरुष महिला थर्ड जेंडर कुल

सादुलपुर 129230 118550 1 247781

तारानगर 137950 124065 3 262018

सरदारशहर 159772 141891 2 301665

चूरू 131808 120771 2 252581

रतनगढ़ 144324 130003 1 274328

सुजानगढ़ 152119 136263 2 288384

----------- ----------- --------- ------ ------------

कुल 855203 771543 11 1626757

-------------------------------------------------------------

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / चूरू में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1.98 फीसदी मतदाता बढ़े

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर में कर रखी थी खेती, अफीम के 65 पौधे बरामद, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

चूरू

Churu : खुशी बदली गम में, बारात में जा रही एसयूवी नहर में गिरी, दो युवकों की मौत, दो लापता

चूरू

Churu : एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब के 1425 कार्टन बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

चूरू

बारात में जा रही कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, दूल्हे के दो दोस्तों की मौत, 2 अभी भी लापता, एक को बचाया

Car falls into canal, car falls into canal in Hanumangarh, car falls into canal in Rajasthan, two youths die, two youths die in Hanumangarh, Hanumangarh News, Rajasthan News, नहर में गिरी कार, हनुमानगढ़ में नहर में गिरी कार, राजस्थान में नहर में गिरी कार, दो युवकों की मौत, हनुमानगढ़ में दो युवकों की मौत, हनुमानगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
चूरू

Churu : रबी फसल पर मौसम परिवर्तन का असर, किसानों की बढ़ी चिंता, जानें किस फसल पर पड़ेगा विपरीत असर

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.