रंगों के उत्सव पर चंद्र को लगेगा ग्रहण होलिका दहन पर भद्रा का साया, होली पर खगोलीय संयोग

रंगों के बीच सूतक कालः

पंडित मिश्रा ने बताया कि 3 मार्च को प्रातः अंचल धुलंडी (Dhulandi) के रंगों में सराबोर होगा, उसी दिन साल का पहला चंद्रग्रहण भी लगेगा। ग्रहण का समयः दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:48 बजे तक रहेगा। थळी और शेखावाटी में ग्रहण अंतिम चरण में शाम 6.29 बजे से करीब 18 मिनट के लिए ही दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक सूर्योदय से सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे और केवल भजन-कीर्तन होंगे। यह ग्रहण बहुत कम अवधि का है इसलिए धुलंडी के उत्सव और रंग खेलने पर कोई पबंदी नहीं रहेंगे।