Churu Crime News : पुलिस ने 23 किलो गांजा किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

राशि को लेकर की गई पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने अन्य किसी स्थान पर गांजा बेचा था जिसके बदले उन्हें यह राशि मिली। इस पर पुलिस ने तुलसीराम ( 52) पुत्र लादुनाथ, कुशाल (42) पुत्र बालाराम निवासीगण आस की ढाणी आसपुरा थाना जसवंतगढ़ जिला डीडवाना व रिद्धनाथ ( 59 ) पुत्र चुननाथ निवासी सारायण पुलिस थाना साहवा से गांजा, नगद राशि और एसयूवी को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साहवा थाना में दर्ज मामले की जांच भालेरी के थानाधिकारी मंगूराम कर रहे हैं जिन्होंने सोमवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।