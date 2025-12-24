Churu Crime News : पुलिस ने 23 किलो गांजा किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

साहवा. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत साहवा पुलिस ने प्रभारी कार्रवाई करते हुए 23 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा ले जा रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी शंकरलाल भारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार अल सुबह थाना क्षेत्र में साहवा-बनियाला के बीच साहवा-भालेरी सड़क पर नाकाबंदी के दौरान बनियाला की ओर से आई एसयूवी की जांच के दौरान उसमें सवार 3 जनों के पास 23 किलो 230 ग्राम गांजा और एक लाख 99 हजार 900 रुपए नगद मिले।
राशि को लेकर की गई पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने अन्य किसी स्थान पर गांजा बेचा था जिसके बदले उन्हें यह राशि मिली। इस पर पुलिस ने तुलसीराम ( 52) पुत्र लादुनाथ, कुशाल (42) पुत्र बालाराम निवासीगण आस की ढाणी आसपुरा थाना जसवंतगढ़ जिला डीडवाना व रिद्धनाथ ( 59 ) पुत्र चुननाथ निवासी सारायण पुलिस थाना साहवा से गांजा, नगद राशि और एसयूवी को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साहवा थाना में दर्ज मामले की जांच भालेरी के थानाधिकारी मंगूराम कर रहे हैं जिन्होंने सोमवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
11 लाख से अधिक है बरामद गांजे की कीमत
साहवा थाना अधिकारी भारी ने बताया की साहवा पुलिस की ओर से बरामद किए गए गांजा कि बाजार में अनुमानित किमत 11 लाख 50 हजार रुपए के करीब है।
