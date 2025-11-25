Churu : एसपी के साथ पुलिस अधिकारियों ने शहर में किया पैदल मार्च, आमजन के बीच पुलिस की उपस्थिति से बढ़ा मनोबल

इस पैदल मार्च में लोगों को आवश्यक हिदायत दी। पुलिस उप अधीक्षक सुनील झाझड़िया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव (Churu SP Jai Yadav) के नेतॄत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, पुलिस कोतवाली थाना, सदर थाना, महिला पुलिस थाने के अधिकारियों सहित पुलिस जवनों ने शहर में पैदल मार्च करते हुए लोगों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ वाहन चालको को यथा स्थान पार्किंग करने की हिदायत दी गई। पुलिस की ओर से सड़क पर लगाई थड़ियों को व्यविस्थत करने सहित विविध सकारात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से शहर के गढ़, धर्म स्तूप, सुभाष चौक, नई सड़क और स्टेशन मार्ग पर गश्त की गई।