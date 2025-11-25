Churu : एसपी के साथ पुलिस अधिकारियों ने शहर में किया पैदल मार्च, आमजन के बीच पुलिस की उपस्थिति से बढ़ा मनोबल

चूरू. जिला मुख्यालय पर सोमवार शाम जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के साथ अधिकारियों और पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च किया। पुलिस की आमजन के बीच उपस्थिति, पुलिस एवं लोगों का बढ़े मनोबल और शहर की यातायात सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर निकाले गए।
इस पैदल मार्च में लोगों को आवश्यक हिदायत दी। पुलिस उप अधीक्षक सुनील झाझड़िया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव (Churu SP Jai Yadav) के नेतॄत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, पुलिस कोतवाली थाना, सदर थाना, महिला पुलिस थाने के अधिकारियों सहित पुलिस जवनों ने शहर में पैदल मार्च करते हुए लोगों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ वाहन चालको को यथा स्थान पार्किंग करने की हिदायत दी गई। पुलिस की ओर से सड़क पर लगाई थड़ियों को व्यविस्थत करने सहित विविध सकारात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से शहर के गढ़, धर्म स्तूप, सुभाष चौक, नई सड़क और स्टेशन मार्ग पर गश्त की गई।
निकाला मार्च
सादुलपुर में सोमवार देर शाम पुलिस प्रशासन ने शहर में पैदल मार्च कर आम जन को यातायात नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। पैदल मार्च के दौरान बाजार में खड़े अनेक वाहनों के टायरों की हवा निकालकर वाहन चालकों और वाहन मालिकों के प्रति पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। आइपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में पुलिस और आरएसी जवानों ने शहर में पैदल गश्त करते हुए सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना और लोगों में अनुशासन के प्रति जागरूक किया। पुलिस थाने से शुरू हुआ पैदल मार्च रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, बस स्टैंड रोड, स्टेशन रोड, तथा अन्य व्यस्त मार्गों से होकर गुजरा।
मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, वाहन चालकों और आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य बाजार और स्टेशन क्षेत्र में कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा सड़क तक फैलाए गए सामान को तुरंत हटाया गया। आईपीएस पाटील ने बताया कि शहर में गश्त आगे भी जारी रहेगी। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग, पुलिस कर्मियों की टीम और आरएसी जवानों ने शहर के भीतरी हिस्सों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
