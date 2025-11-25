तारानगर. आपसी रंजीश को लेकर युवक पर कैम्पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तारानगर (Taranagar) सीआई सतपाल विश्नोई ने बताया कि 15 मई 2025 को तारानगर के भनीण गांव निवासी अभिषेक पुत्र कालूराम भलाऊ टिब्बा बस स्टेण्ड पर खड़ा था। तभी भलाउ टिब्बा के विनोद पूनियां, चंगोई के राकेश कुमार उर्फ रोकी नायक, सुरेश कस्वां उर्फ जखमी जाट, सचिन खेरवा, तारानगर के युसूफ पटवा तारानगर तथा भावलदेसर के विजेन्द्र जाट ने आपसी रंजिश को लेकर एकराय होकर बोलेरो कैम्पर गाड़ी में सवार होकर बरछी, कुल्हाड़ी, पिस्तोल, लाठी, डंडे व हॉकी लेकर आये व गाड़ी से उतरते ही अभिषेक को गाली गलौच कर जान से मारने के लिये उसे दौड़ा दौड़ाकर पिटने लगे।
जब अभिषेक उनसे छुड़ाकर भूतासिद्ध मन्दिर (थान) की तरफ भागा तो उक्त सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर अभिषेक को जान से मारने के आशय से टक्कर मारकर गाड़ी उसके ऊपर से निकालकर उसे कुचल दिया व उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले गये। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अभिषेक को जान से मारने के लिये कैम्पर गाड़ी से कुचलने की घटना को पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ने गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव ने टीम का गठन किया।
तारानगर सीआई सतपाल बिश्नोई की टीम ने आरोपित कुलदीप उर्फ टोनी पुत्र श्योराम मेघवाल (21) निवासी सुखवासी, राकेश उर्फ रॉकी पुत्र मोहरसिंह नायक (20) निवासी चगोई व विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाट (27) निवासी भलाऊ टिब्बा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तगण की ओर से घटना में प्रयुक्त वाहन कैम्पर गाड़ी को बरामद किया है।
