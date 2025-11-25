तारानगर. आपसी रंजीश को लेकर युवक पर कैम्पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तारानगर (Taranagar) सीआई सतपाल विश्नोई ने बताया कि 15 मई 2025 को तारानगर के भनीण गांव निवासी अभिषेक पुत्र कालूराम भलाऊ टिब्बा बस स्टेण्ड पर खड़ा था। तभी भलाउ टिब्बा के विनोद पूनियां, चंगोई के राकेश कुमार उर्फ रोकी नायक, सुरेश कस्वां उर्फ जखमी जाट, सचिन खेरवा, तारानगर के युसूफ पटवा तारानगर तथा भावलदेसर के विजेन्द्र जाट ने आपसी रंजिश को लेकर एकराय होकर बोलेरो कैम्पर गाड़ी में सवार होकर बरछी, कुल्हाड़ी, पिस्तोल, लाठी, डंडे व हॉकी लेकर आये व गाड़ी से उतरते ही अभिषेक को गाली गलौच कर जान से मारने के लिये उसे दौड़ा दौड़ाकर पिटने लगे।