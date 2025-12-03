Devendra Jhajharia: दिव्यांग दिवस पर देवेंद्र झाझड़िया की कहानी हर युवा के लिए सबक, दुनिया में लहराया भारत का परचम

देवेंद्र झाझड़िया जैवलीन थ्रो के स्टार खिलाड़ी हैं। जब वह केवल 10 वर्ष के थे, तभी उन्होंने इस खेल में कुछ कर गुजरने का ठाना। उन्होंने यह फैसला ऐसे हालात में लिया, जब उनके पास केवल एक हाथ बचा, दूसरा हादसे में उन्होंने खो दिया। कहते हैं जब कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो रास्ते खुद-ब-खुद बनते चले जाते हैं। देवेंद्र झाझड़िया का सफर भी ऐसा ही रहा। पेड़ की लकड़ियों से भाला बनाकर एकलव्य की भांति अभ्यास शुरू किया। देवेंद्र रोजाना भाला फेंकने का 5-6 घंटे प्रयास करने लगे।